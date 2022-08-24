المُطارَدون.. كيف يُطاردون الاحتلال؟ (شهادات فلسطينية)

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"الثائرُ سمكة وبحره الجماهير".. مقولةٌ تجسد العلاقة بين المُقاوِِم المُطارَد والحاضنة الشعبية له.. علاقة عضوية بدأت مع أول يومٍ للاحتلال الإسرائيلي.

في هذه الحلقة الاستثنائية، تأخذكم آمال العريسي والصحفية ميس الشافعي في جولة صوتية بين شوارع نابلس القديمة، لتسأل الناس عن تفاعلهم مع المقاومة وعن مدى استعدادهم لإيواء المقاومين المُطارَدين.

بعد انتهاء الجولة، تستضيف آمال الروائي والأسير المحرر محمود البلبول، ابن الشهيد المُطارَد أحمد البلبول، ليُروي لنا قصة والده، الذي استمر مُطارَدا لثمانية أعوام، ظلت خلالها بيوت الناس ملجأهُ، والبندقية بوصلته.