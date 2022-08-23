ماذا تخفي إسرائيل في مقابرها؟

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لأكثر من نصف قرن، أخفت إسرائيل سر مقبرة تضم قرابة مائة من جنود الكوماندوز المصريين الذين قاتلوا حتى الموت في حرب الأيام الستة عام 1967، حيث تشير التقارير إلى أن جزءا من الجنود المصريين أحرقوا أحياء، ودفنوا في مقبرة جماعية قرب منطقة اللطرون في ضواحي القدس.

فلماذا أخفى الاحتلال الإسرائيلي سر المقبرة المصرية على مدار 55 عاماً؟ وماذا تخفي إسرائيل أيضاً من مقابر ومجازر؟ ولماذا تقيم إسرائيل متنزهاتها على مقابر ورفات من قتلوا من الفلسطينيين والعرب في حروبها السابقة؟ وما مصير جثامين أبطال الكوماندوز المصريين على بوابات القدس؟

المؤرخ الفلسطيني جوني منصور يحل ضيفاً على بودكاست الجزيرة بعد أمس، وتحاوره الإعلامية آمال العريسي للتعرف على حكاية القبور المخفية في إسرائيل.