100 يوم على اغتيال شيرين

ما الخطوات الممكنة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الصحفيين؟

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مرّ على جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة مائة يوم، لم نسمع خلالها صوت شيرين، صوت الحقيقة. الحقيقة التي تُغيبها إسرائيل رغم أنها ساطعة كالشمس.

وفي اليوم المائة لاغتيال شيرين أبو عاقلة، مازال الغضب مشتعلا في كل ضمير حي لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أعاد استهدافه للصحفيين القضية الفلسطينية إلى الواجهة.

فما دلالات هذه الذكرى؟ وما الخطوات الممكنة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الصحفيين؟

الإعلامية آمال العريسي وضيفاها الدكتور حسن المجمر الخبير في حقوق الإنسان والزميل علي السمودي المراسل والمنتج بمكتب الجزيرة في فلسطين، يناقشون هذا الموضوع في حلقة بالشراكة مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان.

ويسلطون الضوء على أهمية هذه الذكرى في مسار قضية شيرين وعلى دور شبكة الجزيرة وكل الجهات الداعمة لها من أجل تحقيق العدالة ومنع إسرائيل من الإفلات من العقاب.