من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

هي بلاد ساحرة، بعيدة، قليلاً ما تسمع عنها خبراً، لكنها عربية إفريقية تعتز بثقافتها.

جزر القمر، موطن "زهرة الزهور" والفانيليا، بلاد السكينة والأمن والجمال، تعاني من الإهمال العربي، وتخوض وحيدة كفاحاً مستمراً ضد مخلفات المستعمر الفرنسي. فما هي قصة جزر القمر؟ ومن هم القمريون؟ وما علاقتهم بالعالم العربي؟

في هذه الحلقة من "بعد أمس"، تذهب آمال العريسي بالمستمعين في رحلة إلى جزر القمر، رفقة الباحث والأكاديمي الخطيب القمري.. استمع إلى القصة كاملة.