ماذا بعد فشل تجارب الانتقال الديمقراطي عربيا؟

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من تونس إلى مصر وقبلهما الجزائر وغيرها من الدول العربية، فشل العرب في تحقيق انتقال ديمقراطي رغم تنظيم انتخابات تعددية نزيهة ووضع دساتير توافقية وضمان حرية الإعلام والتعبير.

في حلقة تجمع بين العمق والتبسيط في الطرح، الإعلامية آمال العريسي وضيفها الدكتور نوري دريس أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة لامين دباغين في الجزائر، يناقشان تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم العربي وأسباب التعثر والدروس المستقاة من هذه التجارب، بالإضافة إلى محاولة حصر شروط تحقيق الانتقال الديمقراطي مستقبلا في الدول العربية.