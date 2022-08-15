بين تايوان والصين.. جذور الصراع ومآلاته

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تعتبر جزيرة تايوان من أهم المواقع الجيواستراتيجية في شرق آسيا، وقد شهدت منذ تأسيسها عام 1949 توترات عدة كادت أن تتحول إلى نزاع مسلح مع بكين.

وبالنسبة للصين، فتايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، انطلاقا من مبدأ "الصين الواحدة" الذي تعتمده الأمم المتحدة.

فما قصة هذه الجزيرة؟ ولماذا هذا الصراع المحتدم حولها؟ وهل يمكن أن تصبح تايوان أوكرانيا ثانية؟

للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، تستضيف الإعلامية آمال العريسي في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، الأستاذ الدكتور خير ذيابات، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر.