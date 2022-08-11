هل انتهت صلاحية النظام السياسي العراقي؟

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"ثورة الحسين" داخل مجلس النواب العراقي، هكذا وصف مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، اقتحام أنصاره للبرلمان العراقي نهاية يوليو (تموز) الماضي.

مشهدٌ جاء في إطار موجة تصعيد بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، إثر انتخابات حصل فيها التيار الصدري على أكثرية برلمانية، غير أنه لم يتمكن من تشكيل حكومة توافقية بسبب معارضة ائتلاف قوى الإطار التنسيقي، ما أدخل البلاد في حالة من الجمود السياسي زادت حدتها بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية في يونيو الماضي.

فما الذي يحدث في العراق؟ وهل هي نهاية نظام المحاصصة الطائفي؟ وكيف تُراقب دول الإقليم والعالم ما يحدث؟ وكيف يبدو مستقبل العراق في ظلِّ هذا الانسداد السياسي؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، يُحاور عثمان آي فرح، الأستاذ عمر المشهداني، الباحثٌ المختص في الشأن العراقي، عن مستجدات المشهد السياسي في العراق ومآلاته.