هل يهدد الكتاب الرقمي الكتاب الورقي؟

ما هي وضعية القراءة والكتاب في العالم العربي؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

بعد توقف لما يناهز السنتين، عادت الكثير من معارض الكتب الكبرى في العالم العربي، وعاد عشاق الكتاب لاقتفاء أثر معشوقهم، بين أروقتها. ومعها عادت هموم القراءة والكتاب حاملة معها أسئلة جديدة لعل أهمها عن مستقبل الكتاب في عالمنا العربي.

فما هي وضعية القراءة والكتاب في العالم العربي؟ وما حجم تداول الكتاب في ظل الثورة الرقمية التي نحياها؟ وهل يهدد الكتاب الرقمي الكتاب الورقي؟

في هذه الحلقة الجديدة من "بعد أمس" ترحل بكم الإعلامية آمال العريسي، وضيفها الكاتب والباحث العراقي، أحمد الملاح، رئيس قسم الكتاب بنون بوست، إلى عالم الكتاب وهمومه، ويجيبان عن اسئلته الساخنة.