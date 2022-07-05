شهادة حصرية: اتفاقيات استقلال الجزائر.. هل بها ملاحق سرية؟

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بعد ستين عاما على استقلال الجزائر، ما تزال فرنسا تحظى بامتيازات خاصة في مجال النفط والغاز في صحراء الجزائر، والسبب اتفاقيات إيفيان التي وقعها المفاوضون الجزائريون مع نظرائهم الفرنسيين في 18 مارس 1962 ومهدت لاستقلال الجزائر.

هذه الاتفاقيات يثار الكثير من الجدل بشأن وجود ملاحق سرية لها، بينما ينفيها مؤرخون وفاعلون من تلك المرحلة الحساسة في تاريخ بلد المليون شهيد.

في حلقة تحمل روح الحكاية، يقص دكتور عمر بوضربة أستاذ التاريخ المعاصر من الجزائر مع الاستاذة خديجة بن قنة الفصول الكاملة لاتفاقيات إيفيان وأهم كواليسها، كاشفا ما دار بينه وبين رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة وقتها بن يوسف بن خدة.