ماذا يعني أن تتسلح ألمانيا من جديد؟

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بعد سنوات من ضغوط أميركية، وبعد شن روسيا حرباً على أوكرانيا، أعلنت ألمانيا أخيراً عن مشروع طموح لإعادة بناء جيشها وقدراتها العسكرية. يقول البعض إنه رضوخ لإكراهات استراتيجية، فيما يخشى آخرون من شبح الطموح الألماني، وعودة برلين إلى استخدام القوة الخشنة لإخضاع خصومها في القارة العجوز.

فماذا بين سطور القرار الألماني الجديد؟ وما هي تفاصيل الخطة الألمانية الطموحة؟ وكيف ترددت أصداؤها داخل البلاد وخارجها؟ وهل نشهد قريباً احتكاكاً مباشراً بين ألمانيا وروسيا بعد عقود من التعاون الاقتصادي؟

هذه الأسئلة وغيرها، يطرحها عثمان آي فرح في حلقة جديدة من "بعد أمس"، على الخبير في الشؤون الأوروبية، حسام شاكر.. استمع إلى القصة كاملة..