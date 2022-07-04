من بودكاست:, بعد أمس
أسلحة ومعدات حربية|تقارير وحوارات|ألمانيا

ماذا يعني أن تتسلح ألمانيا من جديد؟

هل نشهد قريباً احتكاكاً مباشراً بين ألمانيا وروسيا بعد عقود من التعاون الاقتصادي؟

epa03186046 A general view of weapons from an illegal cache at the Police of Saint-Josse-ten-Noode in Brussels, Belgium, 17 April 2012. Reports state that following an international police operation involving, Serbia, Belgium, Germany, Hungary and the Netherlands, a vehicle from Serbia has been seized contaioning 300 bullets, two rocket launchers, two grenades and nine kalashnikovs. The weapons were hidden in the tank. The Police also arrested one Belgian, two Turkish and 5 five Serbian individuals during the operation. EPA
4/7/2022

بعد سنوات من ضغوط أميركية، وبعد شن روسيا حرباً على أوكرانيا، أعلنت ألمانيا أخيراً عن مشروع طموح لإعادة بناء جيشها وقدراتها العسكرية. يقول البعض إنه رضوخ لإكراهات استراتيجية، فيما يخشى آخرون من شبح الطموح الألماني، وعودة برلين إلى استخدام القوة الخشنة لإخضاع خصومها في القارة العجوز.

فماذا بين سطور القرار الألماني الجديد؟ وما هي تفاصيل الخطة الألمانية الطموحة؟ وكيف ترددت أصداؤها داخل البلاد وخارجها؟ وهل نشهد قريباً احتكاكاً مباشراً بين ألمانيا وروسيا بعد عقود من التعاون الاقتصادي؟

هذه الأسئلة وغيرها، يطرحها عثمان آي فرح في حلقة جديدة من "بعد أمس"، على الخبير في الشؤون الأوروبية، حسام شاكر.. استمع إلى القصة كاملة..

المصدر : الجزيرة