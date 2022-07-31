لماذا تُستهدف الأسرة؟

ما آثار هذا الاستهداف على حاضر ومستقبل مجتمعاتنا؟

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حظيت الأسرة بتقديس البشرية على مر العصور، وظلت صورة الأسرة السعيدة، محضن الدفء، تداعب الخيال في الصحو والمنام.

وبعدما كانت محضنا للعاطفة والقيم وللفطرة ولاستمرار النوع البشري، أتى علينا زمان أصبحت فيه الأسرة في مرمى النيران، وصارت تستهدف في أكثر من مكان، بل ألحقت بحديث النهايات فصار هناك من يتحدث عن "نهاية الأسرة".

فلماذا تستهدف الأسرة؟ ومن يستهدفها؟ وما آثار هذا الاستهداف على حاضر ومستقبل مجتمعاتنا؟ وهل نشهد نهاية الأسرة؟

في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تروي الإعلامية آمال العريسي، حكاية استهداف مؤسسة الأسرة مع ضيفها الدكتور سلمان بونعمان، رئيس مركز معارف للدراسات والأبحاث، الأستاذ بجامعة فاس بالمغرب.