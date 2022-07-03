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إدارة أعمال|تقارير وحوارات|العالم العربي

ريادة الأعمال بين الواقع والوهم

ما الذي يدفع الشباب نحو النجاح في عالم الريادة؟

وإذا كنت حديث العهد في مجال ريادة الأعمال فمن المهم تحقيق أفضل أداء للارتقاء بشركتك
3/7/2022

يزداد وعيُ الشبابِ العرب بثقافة ريادة الأعمال، وتزداد معه رغبتهم بخوض مغامراتهم الريادية، للانفكاك من قيد الوظيفة، وتحقيق لقب "مؤسس شركة".

ولكنّ الواقع الاقتصادي للمنطقة ليس بأفضل حالاته، والبنية التحتية ربما لا تُسعف رواد الأعمال للاستمرار والتغلب على تحديات واقعهم.

فما واقع ريادة الأعمال في العالم العربي؟ وما التحديات التي يواجهها الرواد العرب؟ وما الذي يدفع الشباب نحو النجاح في عالم الريادة؟

تستضيف خديجة بن قنة، الأستاذ يحيى زكريا، الباحث في تصميم المنظمات، لتناقشه في هذه الأسئلة.

المصدر : الجزيرة