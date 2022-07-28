تونس.. نحو دسترة الاستبداد؟

كانت أمنية الرئيس التونسي قيس سعيد قبل توليه الرئاسة أن يرى استفتاء في الدول العربية يقول فيه الشعب "لا". لكن أمنيته لم تتحقق، ودستوره الجديد بات نافذا بمقتضى استفتاء لم يشارك فيه سوى ربع الناخبين. إقبال ضعيف، مردّه كتلة غير مهتمة أو ممتنعة، استجابت لدعوات المقاطعة التي أطلقها معارضو مسار الـ 25 من يوليو.مسار يرى فيه سعيد استجابة "للشعب يريد"، وقطعا مع ما يصفها بـ"العشرية السوداء". فما هي دلالات نتائج الاستفتاء؟ وماذا بعده؟ وأي تداعيات للدستور الجديد على مكانة تونس إقليميا ودوليا؟

الإعلامية آمال العريسي وضيفها الأستاذ كريم المرزوقي المحامي والباحث في العلوم القانونية يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.