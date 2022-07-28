عاش يتيما وتعرض لصنوف من العنف.. فهل لون بشرته كان السبب؟

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ذاق الفقر والاضطهاد واليتم. حلم بدراسة المحاماة، لكن "العنصرية" التي واجهها دفعته إلى عالم الجريمة.

اعتنق الإسلام لاحقا، وعزم على حمل هموم بني جلدته، فناهض العنصرية، وقرأ الفلسفة وتاريخ أفريقيا، حتى صار أحد أبرز الدعاة السود في الولايات المتحدة. هل عرفتموه؟

مسيرة الداعية "إكس" من تلميع الأحذية إلى منصات مناهضة التمييز العنصري في الولايات المتحدة نرويها بأسلوب بودكاست "رموز". لا تترددوا بالاستماع ومشاركتنا آراءكم عبر منصات الجزيرة بودكاست على كل وسائل التواصل الاجتماعي.