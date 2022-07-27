هل يهنأ قيس سعيد بدستوره؟

كما كان منتظرا، مرّر قيس سعيد دستوره عبر استفتاء غاب عنه أكثر من سبعين في المائة من الناخبين التونسيين، وسط أسئلة ملحة تُطرح حول طبيعة المرحلة المقبلة، ومخاوف متزايدة من عودة الديكتاتورية في ظل هيمنة الرئيس التونسي على كافة الصلاحيات والاختصاصات.

في حلقة مثيرة من "بعد أمس "، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الأستاذ والإعلامي القدير محمد كريشان ويفصلان معا في مشهد تونس ما بعد الاستفتاء، حيث يتوقع ضيف بعد أمس أن تشهد تونس في الفترة المقبلة اضطرابات اجتماعية بسبب عجز قيس سعيد عن الوفاء بوعوده بحل الأزمة الاقتصادية.