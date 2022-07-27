من بودكاست:, بعد أمس
انتخابات واستفتاءات|تقارير وحوارات|تونس

هل يهنأ قيس سعيد بدستوره؟

هل يمكن أن تعود الديكتاتورية إلى تونس؟

Farouk Bouasker, President of the Independent High Authority for Elections, speaks during the announcement of the preliminary results of a referendum on a new constitution in Tunis, Tunisia July 26, 2022. REUTERS/Tarek Amara
27/7/2022

كما كان منتظرا، مرّر قيس سعيد دستوره عبر استفتاء غاب عنه أكثر من سبعين في المائة من الناخبين التونسيين، وسط أسئلة ملحة تُطرح حول طبيعة المرحلة المقبلة، ومخاوف متزايدة من عودة الديكتاتورية في ظل هيمنة الرئيس التونسي على كافة الصلاحيات والاختصاصات.

في حلقة مثيرة من "بعد أمس "، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الأستاذ والإعلامي القدير محمد كريشان ويفصلان معا في مشهد تونس ما بعد الاستفتاء، حيث يتوقع ضيف بعد أمس أن تشهد تونس في الفترة المقبلة اضطرابات اجتماعية بسبب عجز قيس سعيد عن الوفاء بوعوده بحل الأزمة الاقتصادية.

المصدر : الجزيرة