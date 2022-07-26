رحلة إلى متحف الشعوب.. إثيوبيا

هل تشير كلمة "الحبشة" تاريخيا فقط إلى ما يعرف بإثيوبيا اليوم؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

إثيوبيا متحف الشعوب وأرض الديانات الإبراهيمية ومهد البنّ العربي، بلدٌ يتميز بطبيعةٍ خلابة وتنوع ثقافي وعرقي، وإرث حضاري عريق يمتد لآلاف السنين، كما تضمّ ثماني مناطق أُدرجت على قائمة منظمة اليونسكو (U.N.E.S.C.O) للتراث العالمي.

في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، يحدثنا الرحالة الفلسطيني الأردني، قاسم الحتو، الشهير بلقب "ابن حتوتة" عن زيارته إلى إثيوبيا، في حوار شيّق مع الإعلامي عثمان آي فرح.