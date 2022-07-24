سيريلانكا..سيناريو هل يتكرر عربيا؟

ما هي أوجه الشبه بين سريلانكا ودول مثل تونس ولبنان؟

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ثورة جياع اجتاحت سريلانكا، وبضعة أسابيع من الاحتجاجات والمظاهرات كانت كافية لإنهاء نظام حكم فشل في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فكانت النهاية بطريقة درامية.

ما حصل في هذه الدولة الآسيوية الصغيرة دفع بالكثير من المراقبين للبحث عن احتمالات تكرار هذا السيناريو في دول أخرى تعاني مشاكل وأزمات شبيهة لما عانته سريلانكا، بينها دول عربية.

في حلقة مشوقة، وبأسلوب سهل وممتع، تغوص الإعلامية آمال العريسي وضيفها الدكتور عبد الله عقرباوي الباحث في العلاقات الدولية في تفاصيل الحالة السريلانكية، ويحاولان تفكيك المشهد والبحث عن نقاط التقاطع مع بعض الحالات في المنطقة العربية.