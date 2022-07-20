هل ينقذ البحر مصر من العطش؟

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انطلاقا من رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التصريحات الإثيوبية الأخيرة بعد إعلان أديس أبابا عزمها بدء عملية الملء الثالث لخزان سد النهضة، تزايد الحديث في مصر عن بدائل لتعويض نقص المياه في البلاد، ما دفع الكثيرين للتساؤل: هل كان يعني ذلك إقرارا بالأمر الواقع؟

وهل ينقذ البحر مصر من العطش؟ وكم يكلف خيار تحلية مياه البحر؟ وهل من بدائل أخرى لدى القاهرة؟

في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي، خبير المياه والسدود المصري، الدكتور محمد حافظ للحديث عن مدى واقعية واستدامة خيار تحلية المياه في مصر.