أبناؤنا والإجازة.. دليل الاستثمار الأمثل

تقدّم هذه الحلقة من "بعد أمس" دليلًا عمليًا للوالدين من أجل التخطيط لإجازات أطفالهم الصيفية، وكيف يمكن لهذه الإجازة الطويلة أن تغيّر حياة الطفل أو تفتح له الأبواب على عوالم جديدة، تطوّر من شخصيته وتنمي قدراته في الحياة العملية، وفي التفكير، وتزيد بالتالي من فرصه المستقبلية.

تشرح لنا هذا الدليل العملي رنا شحادات، متخصصة البرامج التدريبية للأطفال، ومعها المهندس عمار صرصر، متخصص تطوير البرمجيات والتدريب عليها، ويحاورهما عثمان آي فرح.