دكتاتورية "العالم الحر"

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

العالم الحر، كما يطلق الغرب على نفسه، يكفل لنا حرية الانطلاق في تبني خياراته هو.. ولكن ماذا عن خيار انتقاد إسرائيل مثلاً؟ ماذا عن انتقاد توجهات ترفضها الأديان، أو سياسات يجمع الغرب على تبنيها؟

لا تفكر كثيراً.. فقط راجع حساباتك على فيسبوك وتويتر وغيرهما جيداً.. فالقنصلية الأميركية في بلدك قد تأخذ نظرة فاحصة فيها، قبل منحك تأشيرة دخول إلى أراضي الولايات المتحدة.. فأنت اليوم في عصر ديكتاتورية "العالم الحر"..

في هذه الحلقة من "بعد أمس" تفتح الإعلامية آمال العريسي ملف الحريات في الغرب وحدودها الثقافية والإيديولوجية مع ضيفها الدكتور عبد الرزاق بلعقروز، أستاذ فلسفة القيم والمعرفة بجامعة الجزائر.