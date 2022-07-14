أي مستقبل للنفوذ الفرنسي في القارة السمراء؟

ما السياسات التي تعارضها هذه الشعوب؟

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تتوالى الأنباء عن احتجاجات هنا وهناك في غرب إفريقيا ووسطها رفضا لسياسات فرنسا وممارساتها في مستعمراتها الإفريقية السابقة، ولعبة النفوذ في تلك الرقعة من القارة وصلت الآن إلى أوجها في ظل التنافس القائم بين دول مثل الصين وتركيا وروسيا.

فما السياسات التي تعارضها هذه الشعوب؟ ولماذا يتراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا؟ وما مؤشرات هذا التراجع؟ وما هي القوى الدولية التي تنافسها؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة بعد أمس، يستضيف الإعلامي عثمان آي فرح، الدكتور حسام حمزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالمدرسة العليا للعلوم السياسية في الجزائر للحديث عن مستقبل النفوذ الفرنسي في إفريقيا.