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احتلال واستعمار|تقارير وحوارات|أفريقيا

أي مستقبل للنفوذ الفرنسي في القارة السمراء؟

ما السياسات التي تعارضها هذه الشعوب؟

مظاهرات مالي FILE PHOTO: A supporter holds a flag of France, with the drawing of a skull on it, as he participates in a demonstration called by Mali's transitional government after ECOWAS (Economic Community of West African States) imposed sanctions in Bamako, Mali, January 14, 2022. The flag reads "Death to France and allies" REUTERS/Paul Lorgerie//File Photo رويترز
14/7/2022

تتوالى الأنباء عن احتجاجات هنا وهناك في غرب إفريقيا ووسطها رفضا لسياسات فرنسا وممارساتها في مستعمراتها الإفريقية السابقة، ولعبة النفوذ في تلك الرقعة من القارة وصلت الآن إلى أوجها في ظل التنافس القائم بين دول مثل الصين وتركيا وروسيا.

فما السياسات التي تعارضها هذه الشعوب؟ ولماذا يتراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا؟ وما مؤشرات هذا التراجع؟ وما هي القوى الدولية التي تنافسها؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة بعد أمس، يستضيف الإعلامي عثمان آي فرح، الدكتور حسام حمزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالمدرسة العليا للعلوم السياسية في الجزائر للحديث عن مستقبل النفوذ الفرنسي في إفريقيا.

المصدر : الجزيرة