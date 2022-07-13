رحلة إلى قمم الجبال.. مع بشرى بيبانو

ما حكاية بشرى بيبانو مع تسلق القمم السبع الأعلى في العالم؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

لم يمنعها جسمها النحيل ولا ملامحها الهادئة من أن تركب المخاطر وتصعد القمم، واحدة تلوى الأخرى، لتبلغ أعلاها وأخطرها.

سارت حذو الموت في الكثير من المرات، فيما كانت عائلتها تنتظر أخبارها لأسابيع وهي لا تدري.. هل تلقاها مرة أخرى أم لا؟

وهي في بداية عقدها الخامس، تكون متسلقة الجبال المغربية المهندسة بشرى بيبانو قد أتمت تسلق القمم السبع الأعلى في العالم، وتضيف إليها قمة أنابورنا.

في هذه الحلقة من بودكاست "بعد أمس"، حكاية جديدة مع خديجة بن قنة، تروي فيها بشرى بيبانو حكايتها مع تسلق الجبال وتحكي مشاهداتها من أعلى قمم العالم، ومروياتها عن رحلاتها إلى القمم، ومغامراتها هناك.