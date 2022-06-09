هل يوحّد التغير المناخي الدول المغاربية؟

ما هي الحلول الممكنة لمواجهة الجفاف في المغرب العربي؟

بعد أمس

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على وقع شح الأمطار ونقص مصادر المياه الصالحة للشرب والزراعة، تعيش دول المغرب العربي منذ سنوات.

والسبب ليس فقط لأن المنطقة طبيعيا ليس بها كميات كافية، بل لأن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ألقت بظلالها على المغرب العربي، فأصبحت التساقطات المطرية نادرة. وازدادت فترات الجفاف وانحباس المطر.

فكيف يؤثر الجفاف على معيشة الناس وعلى الأمن المائي والغذائي للدول المغاربية؟ وما هي الحلول الممكنة لمواجهة الجفاف في المغرب العربي؟

في هذه الحلقة المناخية الخفيفة من بودكاست الجزيرة بعد أمس تبحث الإعلامية آمال العريسي مع الخبير التونسي عامر الجريدي في الواقع البيئي في دول المغرب العربي من خلال استعراض أبرز الأسباب وأهم الحلول.