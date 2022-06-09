ثورة الأجنّة

يُقال: إن عوامَّ الناس في المدة بين أواخر العصر البرونزي وبداية العصر الحديدي من تاريخ الهند، كانوا على دراية بفكرة التلقيح الاصطناعي، وطرق المساعدة على الحمل. عند اليونان عدَّ طبيبهم الأشهر أبقراط العقمَ مشكلةً طبية تحتاجُ إلى التشخيص والعلاج.

لكن ماذا عن "طب الإنجاب" في العصر الحديث؟ كيف تطورت وسائل الإخصاب الأُنبوبي؟ ومَن صاحب الفضل في "ثورة الأجنة" التي انطلقت نهاية القرن العشرين؟

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