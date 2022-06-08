القطب الشمالي في دائرة صراع الكبار

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خلال الحرب الباردة، أُطلق على منطقة القطب الشمالي مصطلح "الاستثنائية القطبية" لخلوها من الصراعات بسبب مناخها المتجمد، لكن الانحسار المتواصل لهذه المنطقة القطبية الغنية بالموارد فتح ساحة جديدة للتنافس بين دول العالم.

فقد شهدت السنوات الأخيرة ظاهرة مناخية جديدة، تتمثل في ذوبان جليد القطب الشمالي. وتشير بعض الدراسات إلى أنّ القطب، الذي سيذوب بالكامل بحلول عام 2035، يخبئ تحته موارد طاقة ثمينة، فقد قدر بعض علماء الجيولوجيا أنّ المنطقة تحوي ما يقارب 13% من النفط غير المستكشف في العالم.

فماذا يعني ذوبان القطب الشمالي؟ وهل يرسم ذوبانه خريطة العالم من جديد؟ وما التداعيات السياسية والاقتصادية لذوبان المنطقة القطبية؟

في هذه الحلقة المعلوماتية، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الباحث في العلاقات الدولية ياسين حمدان ليسلط الضوء على سباق التسلح والتنافس بين الدول الكبرى في القطب الشمالي، خاصة روسيا والولايات المتحدة.