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اعتقالات واغتيالات|تقارير وحوارات|فلسطين

الطفل "آثال" يحكي قصته خلف قضبان الاحتلال

كيف يحقق الاحتلال الإسرائيلي مع الأطفال الفلسطينيين؟

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7/6/2022

تواصل فريق "بعد أمس" مع الطفل الفلسطيني آثال العزة، 14 عاماً فور خروجه من السجن بعد أسبوعين من اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودار حوار قصصي شيق بين الإعلامية خديجة بن قنه وبينه، حكى فيه ظروف اعتقاله وضربه وشتمه على يد جنود الاحتلال، والتحقيق معه وتهديده، فضلا عن غيابه عن المدرسة ومعهد الموسيقى الذي يتعلم فيه. استمعوا للحكاية كاملة في "بعد أمس" من الجزيرة بودكاست.

المصدر : الجزيرة