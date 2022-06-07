الطفل "آثال" يحكي قصته خلف قضبان الاحتلال

تواصل فريق "بعد أمس" مع الطفل الفلسطيني آثال العزة، 14 عاماً فور خروجه من السجن بعد أسبوعين من اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودار حوار قصصي شيق بين الإعلامية خديجة بن قنه وبينه، حكى فيه ظروف اعتقاله وضربه وشتمه على يد جنود الاحتلال، والتحقيق معه وتهديده، فضلا عن غيابه عن المدرسة ومعهد الموسيقى الذي يتعلم فيه. استمعوا للحكاية كاملة في "بعد أمس" من الجزيرة بودكاست.