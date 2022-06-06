مقاتلات الجيل الخامس وصراع الهيمنة على السماء

ما مزايا هذه الطائرات الشبحية؟ ولماذا تتسابق الدول على صنعها؟

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تماشيا مع سباق التسلح العالمي المتصاعد، تتسابق الدول العظمى على صنع وتطوير مقاتلات الجيل الخامس، وهي طائرات شبحية تخترق أجواء العدو دون أن تلتقطها الرادارات إلا بعد فوات الأوان.

فما مزايا هذه الطائرات الشبحية؟ ولماذا تتسابق الدول على صنعها؟ وما أبرز المشاريع الموجودة؟ وما موقع العرب من هذه التكنولوجيا؟

في هذه الحلقة من بودكاست "بعد أمس" تستضيف الإعلامية خديجة بن قنة، اللواء الطيار والخبير العسكري مأمون أبو نوار، في حوار شيّق نسلط من خلاله الضوء على مواصفات طائرات مقاتلات الجيل الخامس الشبحية، ونقيم أبرز المشاريع الموجودة والاشتراطات الأمنية لهذه التكنولوجيا.