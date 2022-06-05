مسلمو فرنسا وتحدي الإسلاموفوبيا

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

عددهم تجاوز 7 ملايين مسلم فرنسي تقريبا، ومع ذلك هناك من يرى فيهم جاليات أجنبية وليسوا مواطنين يتمتعون بكل الحقوق ويؤدون كافة الواجبات، رغم أن هناك أجيالا كاملة منهم لم تعرف بلدا غير فرنسا ولا تربطهم أي صلة ببلد الأصول.

في حوار شيق وممتع ومفيد، تستضيف الأستاذة خديجة بن قنة المفكر الإسلامي الدكتور غالب بن الشيخ الحسين رئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا ورئيس المنتدى العالمي للأديان من أجل السلام، ويتحدثان عن واقع المسلمين الفرنسيين وعن مشاكلهم وهمومهم وما يواجهونه من تحديات، ويناقشان أيضا ما يجب على المسلمين فعله لإثبات أنهم مواطنون كاملو الحقوق.