لماذا تتصارع الدول الكبرى على الجُزُر النادرة؟

ما الأهمية السياسية والاقتصادية التي تدفع للسيادة على هذه الجزر؟

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هل تتخيل أن النزاع والصراع مستمر منذ عشرات السنين على جُزر صغيرة لا يتجاوز مساحتها هكتاراً واحداً، بين دول كبرى مثل أمريكا والصين وروسيا وكندا، وهل تتخيل أن جزءا من هذه الجزر عبارة عن تكوين صخري صغير في مناطق نائية.

فلماذا هذا الصراع العالمي على جزر صغيرة ومتناهية الصغر؟ ولماذا يستمر هذا الصراع دون أن يحسم؟ وما الأهمية السياسية والاقتصادية التي تدفع للسيادة على هذه الجزر؟ وما مستقبل الصراع عليها؟

يقصًّ علينا الدكتور بوحنية قوي حكاية الصراع على عشرات الآلاف من الجزر المنتشرة حول العالم في ضيافة الإعلامية أمال العريسي في بعد أمس من الجزيرة بودكاست.