1953.. قصة انقلاب غيّر وجه إيران والمنطقة

لربما لم تسمع من قبل بمحمد مصدّق، أو بالانقلاب الأمريكي عليه عام 1953، فهذا كلُّه "تاريخ" بعيد. إلا أن هذا "التاريخ" له بصمةٌ على وجه إيران الحديث الذي نشهدُه اليوم في المنطقة.

هذه الحلقة من "بعد أمس" تحكي تفاصيل هذا الحدث التاريخي الكبير، وتُناقش كيف أثّر على السياسة الإيرانية وصولًا للثورة عام 1979، وكيف ظلَّت ذكرى الانقلاب على مصدق حاضرةً في أذهان قادة إيران، ونحاول فيها أن نفهم، كيف يؤثّر الانقلاب على سياسات إيران والثورة الإسلامية حتى اليوم؟

تستضيفُ خديجة بن قنة الزميل عبد القادر فايز، مدير مكتب الجزيرة في العاصمة الإيرانية طهران، وتُناقش معه الحدث وامتداداته في السياسة الإيرانية اليوم.