مصورة صحافية

قاومت النازية، هربت مع أهلها من برلين .. عاشت عيشة الكفاف في باريس، صورت الحرب الأهلية الإسبانية.. وأرّخت لمشاركة النساء في الحرب التي قضت على نصف مليون إنسان.

الصحافية غيردا تارو، الشاهدة التي عايشت حربا طويلة بين فرنسا واسبانيا، ​وكانت أول مصورة صحفية تسقط برصاص الحرب في التاريخ.

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