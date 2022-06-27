حرب أوكرانيا بأعين صحفيي الجزيرة (شهادة عثمان آي فرح)

في تجربة دامت لأكثر من شهر، قام الصحفي والمذيع الرئيسي في قناة الجزيرة، الأستاذ عثمان آي فرح بتغطية الحرب في أوكرانيا، وتواجد في كييف أثناء المحاولات الروسية المتعاقبة لاقتحامها.

وفي هذه الحلقة الخاصة من بودكاست بعد أمس، تستضيفه الإعلامية خديجة بن قنة ليحدثنا لأول مرة، عن الجانب الذي لا يعرض على شاشة التلفاز، و عمّا رآه في الداخل الأوكراني، وتقييمه للوضع هناك، كما يحدّثنا عن أخطر المواقف وأغربها وأكثرها طرافة.