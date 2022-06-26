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1453
مدينة حاول المسلمون فتحها أكثر من 10 مرات، إلى أن نجح السلطان العثماني محمد الفاتح في ذلك. هل عرفتموها؟
26/6/2022
ظلت أسوارها حصينة منيعة لأكثر من 1000 عام. تسابق الخلفاء والأمراء المسلمون إلى فتحها ولم يستطيعوا. ثم جاء العثمانيون وحاصروها أكثر من مرّة، وفشلوا في اختراق جدرانها العصية لعقود، إلى أن جاء السلطان العثماني محمد "الفاتح".
هذه حكاية فتح مدينة تطلّب دخولها حشد عشرات الآلاف من القوات، وابتداع استراتيجيات عسكرية معقدة، وابتكار أسلحة لم يشهدها العالم قبل عام 1453 م.
استمعوا للحكاية في بودكاست "لحظة" من الجزيرة بودكاست.
المصدر : الجزيرة