مدينة حاول المسلمون فتحها أكثر من 10 مرات، إلى أن نجح السلطان العثماني محمد الفاتح في ذلك. هل عرفتموها؟

ظلت أسوارها حصينة منيعة لأكثر من 1000 عام. تسابق الخلفاء والأمراء المسلمون إلى فتحها ولم يستطيعوا. ثم جاء العثمانيون وحاصروها أكثر من مرّة، وفشلوا في اختراق جدرانها العصية لعقود، إلى أن جاء السلطان العثماني محمد "الفاتح".

هذه حكاية فتح مدينة تطلّب دخولها حشد عشرات الآلاف من القوات، وابتداع استراتيجيات عسكرية معقدة، وابتكار أسلحة لم يشهدها العالم قبل عام 1453 م.

استمعوا للحكاية في بودكاست "لحظة" من الجزيرة بودكاست.