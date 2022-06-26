كيف أشغل ابني في الإجازة؟

بعد عام دراسي مضن وشاق، بدأت الإجازة أخيرا. وأول خطوة لأولياء الأمور، إطفاء منبه الهاتف المزدحم بمواعيد الاستيقاظ الباكر والذهاب يوميا إلى المدرسة والعمل. عندها، يحين وقت الراحة والاسترخاء بعيدا عن التوتر والضغوطات والالتزامات. لكن العائلات مازالت تتذمر من كيفية قضاء الأبناء للإجازة، لتتجدد الحيرة نفسها في كل مرة. فكيف تشغل العائلات أبناءها خلال الإجازة؟ وما مخاطر إهدار الوقت خلال الإجازة على الصحة النفسية والجسدية للأطفال؟ وما أهمية التخطيط لقضاء إجازة ممتعة ومفيدة؟ هذه الأسئلة وغيرها تناقشها الإعلامية آمال العريسي وضيفها الدكتور سهيل عواد الخبير في تطوير قدرات الأفراد والمؤسسات.