تونس.. شارع لا يهدأ

منذ إعلان قيس سعيد عن تدابيره الاستثنائية، لم يتوقف الشارع في تونس عن المقاومة بأشكال مختلفة، ولعب المجتمع المدني والنخب الفكرية والسياسية دورا رياديا في هذه المقاومة في محاولة لإنقاذ مكتسبات "ثورة الياسمين" على غرار ما حصل في 2013، ما أهل المجتمع المدني لنيل جائزة نوبل للسلام عام 2015 تقديرا لدوره في إنجاح الحوار الوطني التونسي.

في حلقة شيقة من "بعد أمس"، تستضيف الأستاذة خديجة بن قنة الباحث السياسي بجامعة القيروان دكتور أيمن البوغانمي، ويناقشان دور المجتمع المدني في المرحلة الحالية فضلا عن سيناريوهات فترة ما بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، المقرر أن يطرحه الرئيس قيس سعيد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.