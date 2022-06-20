الريع.. مرض الاقتصادات العربية

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10 دول عربية بينها ست دول "ريعية" حصلت خزائنها عام 2021 مايقرب من ألفي مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ، لكن كل هذه الأموال الضخمة لم ينتج عنها في الكثير من الأحيان سوى تفشي الفساد وضعف الحوكمة ، وهشاشة التنمية.

هذه المفارقة تناقشها الإعلامية آمال العريسي مع دكتور محمد رضا سلطاني أستاذ العلوم السياسية بجامعة تيسمسيلت بالجزائر الذي يتناول مفهوم الدولة الريعية بناء على الحالة العربية وإفرازاتها مع تقديم الحلول الممكنة لخروج العرب من اقتصاد الريع.