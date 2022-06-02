من أين يعوض العرب القمح الروسي والأوكراني؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

حرب أوكرانيا تشعل نذير انقطاع إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا، أهم الأسواق المنتجة عالميًا، فيما يعتمد العالم العربي بشكل كبير على واردات القمح من هذه الدول. وسيكون لتبعات الإنقطاع تداعيات جمّة؛ سواءًا في حال استيراد القمح من أسواق أخرى، أو عدم توفر بدائل حقيقية.

فأيّ بديلٍ للعرب من القمح الروسي والأوكراني؟ وهل هي بدائل عملية في متناول الاقتصادات العربية؟ وهل تخلق الحاجة فرصة نحو تكامل اقتصادي عربي يُؤمّن الغذاء؟

هذه الأسئلة وغيرها تناقشها خديجة بن قنة مع ضيفها الأستاذ عبدالحافظ الصاوي، الباحث المتخصص بالاقتصاد.