ريا وسكينة

هل يبرر الفقر ارتكاب الجرائم على أنواعها؟

حكايتنا -هذه المرة- مختلفة تمامًا، أبطالها ليسوا رموزا برعوا في ميادين العلم أو السياسة، بل مجرمين كانوا حديث الشارع المصري، وأشرارًا في المخيلة الشعبية العربية لنحو قرن من الزمان.

شقيقتان قادمتان من أقصى الصعيد المصري، تهربان من القحط والوباء وتعيشان تغريبة بين القرى وصولًا إلى الإسكندرية حلما بلين العيش، فتواجهان شبحا أقسى.

هل عرفتم بطلتا حكايتنا؟

ضعوا السماعة الآن واستمعوا إلى حلقة مختلفة وشائقة.