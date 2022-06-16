بعد الانتخابات.. هل ينهض الصومال؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

انتهت الانتخابات العامة في الصومال بمشهد مبهج عشية الخامس عشر من مايو، حين تم تداول السلطة سلميا في بلد ما زال يتعافى من أزمات متفاقمة.

وبدأت الصومال مرحلة جديدة بعودة الرئيس الأسبق حسن شيخ محمود إلى سدة الحكم، ما يطرح سؤالا ملحا: هل سيكون رجل المرحلة ويتغلب على التحديات القائمة؟

في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس تستضيف الإعلامية خديجة بن قنة، الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الصومالية، الأستاذ عبد العزيز عرتن، لمناقشة التحديات الداخلية والخارجية التي تنتظر الرئيس المنتخب في الصومال.