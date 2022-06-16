الفيزيائي الحالم

عالم فيزياء سمي إشعاع باسمه، وتواصل مع العالم من خلال جهاز حاسوب.. هل عرفتموه؟

بين رحابة فيزياء الكون وضيق فيزياء الجسد كتبتُ قصتي. من رحم الوجع وعجز الطب وُلدت نظرياتي التي ألهمت جيلا من علماء الفيزياء الكونية. لم يحرمني مرضي النادر الحبَّ والزواج والحياة؛ لم يحرمني الكتابة والعمل والتحليق.

هجرني صوتي وخانتني رئتاي، لكن كلماتي ظلت تنير درب المتعلمين من أكسفورد إلى كامبريدج… إلى العالم الذي عرفني واختلف معي لكنه لم يختلف عليّ. هل عرفتموني؟

استمعوا إلى حكايتي، وكيف كتبتُ تاريخا موجزا للزمن. في بودكاست "رموز" أروي رحلتي بتفاصيلها ومفاصلها. اشتركوا معنا، وشاركونا آراءكم.