هل يستغني الأوروبيون عن النفط الروسي؟

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قادة القارة العجوز قرروا التخلي تدريجياً عن تسعين بالمئة من واردات النفط الروسي، بحلول نهاية العام الجاري. إنها حرب موارد طاقة إذن على هامش الصراع الدائر في أوكرانيا. لكن ما مدى جدية الأوروبيين في هذا القرار؟ وما هي خيارات كل من بروكسل وموسكو؟ وكيف تنعكس الخطوة الأوروبية على السوق الدولية للنفط؟

هذه الأسئلة و غيرها تطرحها الأستاذة خديجة بن قنة على الباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم الطاهر، في حلقة جديدة من "بعد أمس"، استمع إلى القصة كاملة.