كيف نستفيد من كل قطرة ماء؟

كيف يمكن ترشيد استعمال الماء في الزراعة والصناعة وفي الحياة اليومية للمواطنين؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

رغم أن العالم العربي يواجه نقصا حادا في المياه، حتى باتت الكثير من القرى والمدن والتجمعات في عدد من دول المنطقة مهددة حقيقة بالعطش، خصوصا في الصيف، فإن إهدار ما وجد منه يكاد يكون سلوكا يوميا في حياة العرب.

ففي يوميات حياتنا، مشاهد قد لا تحصى للحاجة الشديدة للماء في الوطن العربي، وكذلك للإهدار غير المسؤول لمنبع الحياة.

فهل يعي المواطن العربي حجم الخصاص الذي تعيشه الكثير من الدول العربية من المياه، وخصوصا في فصل الصيف؟ وهل يعي خطورة إهدار الماء؟ وماذا أعدت الحكومات العربية لمواجهة هذه المعضلة المتفاقمة؟ وكيف يمكن ترشيد استعمال الماء في الزراعة والصناعة وفي الحياة اليومية للمواطنين؟

هذه الأسئلة وغيرها تناقشها الإعلامية آمال العريسي مع ضيفها في هذه الحلقة من بودكاست "بعد أمس"، الدكتور حازم الناصر، رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه، ووزير المياه والري والزراعة الأردني الأسبق.