العملات الرقمية.. انهيار أم تصحيح مسار؟

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خلال شهر مايو (أيار) وفي غضون أسبوع واحد، فقدَ سوق العملات الرقمية «الكريبتو» 600 مليار دولار أمريكي. والسبب انهيارٌ كامل في عُملتيّ "اللونا" و"التيرا" المترابطتين، وتبعته خسارات كبيرة في عملة البيتكوين، وغيرها من العملات الرقمية.

أسفر هذا الانهيار – كغيره من الانهيارات السابقة – عن انتشار الأخبار التي تنبئ بالانهيار الكبير للكريبتو، ولحظة الوصول إلى نقطة الصفر، ما زاد من خوف وهلع المتداولين.

في هذه الحلقة المميزة، تستضيف خديجة بن قنة الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي في الجزيرة، ليخرجنا من إطار الخبر المحدود إلى الصورة الكبيرة، ويأخذنا في جولةٍ في عالم الكريبتو، شارحًا تداعيات الانهيار الأخير، ومستعرضًا النقاش العالمي حول سوق العملات الرقمية اليوم، وكيف يبدو مستقبلها وأثرها على حياتنا.