الحريديم.. وجه إسرائيل الديني

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كثيراً ما نرى الجماعات الحريدية اليهودية باللباس الأسود، والمعاطف الطويلة، وجدائل الشعر المقصوع… فمن هم هؤلاء؟ ومتى نشأت هذه الجماعات الحريدية؟ وما علاقتها بالأحزاب الصهيونية الدينية المتطرفة؟ وما عددهم؟ وأين يسكنون في إسرائيل؟ ولماذا يهرول قادة الاحتلال الإسرائيلي لطلب الود والرضى منهم؟

حلقة معلوماتية معمقة حول الأحزاب الحريدية في إسرائيل،تقدمها الإعلامية خديجة بن قنة، مع ضيفها الأستاذ سعيد بشارات الباحث في الشأن الإسرائيلي والمتخصص في الجماعات الحريدية.