القاهرة مسرحاً لمطاردة الإيغور (شهادات)

بعد أنّ كانت مصر ملجأ لمسلمي الإيغور، أصبحت اليوم طريقهم إلى معسكرات اعتقالٍ صينية الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود

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بعد أنّ كانت مصر ملجأ لمسلمي الإيغور، أصبحت اليوم طريقهم إلى معسكرات اعتقالٍ صينية الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود.

في هذه الحلقة القصصية من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تقدم لنا الإعلامية آمال العريسي قصتين: الأولى لطالب علم إيغوريّ هاجر من إقليم تركستان الشرقية في الصين إلى مصر للالتحاق بالأزهر، ليجد نفسه بعد أعوام قليلة في سجنٍ مصري يحقق معه ضباط صينيون. والقصة الثانية لفتاة إيغورية، وُلدت في مصر وهاجرت منها مع عائلتها خوفًا من خطر الاعتقال.