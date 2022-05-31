بدر صالح: بين الأمس واليوم

كان يؤمن بحلمه، وهو يضع الفحم على "الشيشة" في المقاهي، يؤمن بشغفه وهو يكوي الملابس في المغسلة، يؤمن بموهبته وهو يبيع ألعاب الفيديو، فالتقط اول فرصة وبدأ يخطو سلم الشهرة والنجاح شيئًا فشيئا إلى أن أصبح بدر صالح، أحد أقدم صناع المحتوى العربي على اليوتيوب.

أسئلة كثيرة حول المحتوى ومضامينه، عن تنميطه وسيطرة المعلن على صناعته، يجيب عنها من واقع خبرته الطويلة على المنصات وفي الراديو والتلفاز أيضًا، ويضع عصارة تجربته بين يديك في حوار صريح يتنقل من العام إلى الخاص بخفة فراشة، يروي به بدر صالح أكثر قصصه خصوصية بمنتهى الصراحة.

خالد مجذوب يستنبط في هذا الحوار الممتع الكثير من الجوانب والكثير من الأسرار التي لم تروَ في مكان آخر.. فلا تتردد بالاستماع إلى بودكاست أثر الفراشة.. ولا تنسَ الاشتراك أيضًا.