ما معنى السيادة الرقمية؟

أين يقف العرب في هذه المعركة في ظل تعاظم التهديدات السيبرانية وخطورتها؟

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لم يعد تهديد السيادة يأتي من الجيوش الجرارة والأسلحة الفتاكة فقط. بل قد يأتي أيضا من أجهزة وبرامج رقمية لا تحتاج إلا للعب بالرموز والأرقام والأقنية السرية.

وصارت الدول والاقتصادات والمجتمعات في مرمى التهديد الرقمي. حيث أصبح للسيادة وجه رقمي.

فماذا تعني السيادة الرقمية؟ وما مرتكزاتها؟ وما علاقتها بالسيادة الوطنية السياسية والاقتصادية وأمن واستقرار المجتمعات؟ وما موقعها في التنافس الدولي على النفوذ؟ وأين يقف العرب في هذه المعركة في ظل تعاظم التهديدات السيبرانية وخطورتها؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس" تناقش الإعلامية آمال العريسي، هذه الأسئلة وأخرى تدور في فلكها مع ضيفها الأستاذ كفاح عيسى، رائد في تكنولوجيا المعلومات.