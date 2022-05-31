ما جدوى التكريم؟

اتهم بالجبن والاستسلام في حياته، وكرّم بعد وفاته.. ما حكايته؟

وحدة خاصة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، محاصرة دون عتاد أو تسليح جيد، في مواجهة جيش كبير من المرتزقة مسلح بأفضل أنواع العتاد العسكري المدعوم بالطائرات والمدرعات. تخذلهم الأرض السهلية التي يقفون عليها وتحمي عدوهم الغابات الكثيفة.

يشتد الحصار وتقطع الإمدادات، يقاتلون حتى الطلقة الأخيرة.. يصبح الاستسلام خيارهم الوحيد .. يرفعون الراية البيضاء ويعودون إلى بلادهم.. ليتهموا بالجبن والاستسلام. لكن تحقيقا صحفيًا ينصفهم بعد سنوات.. فيتم تكريمهم ولكن بعد فوات الأوان.

حكايات الحرب من بودكاست الجزيرة هذه قصة الكتيبة الايرلندية المشاركة في حرب الكونغو، وكيف كرمت بعد خمس عقود..

إليكم ما جرى.