كيف تفلس الدول؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

على غرار لبنان، تعيش دول عربية حالة إفلاس، أو هي على حافته، وفق تقديرات مؤسسات ومراكز محلية ودولية.

لكن الكثيرين لا يعرفون حقيقة العبارة المرعبة "إفلاس الدولة". في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس" نأخذكم إلى "مغارة" الإفلاس لنتعرف وإياكم على على ماذا يعني إفلاس الدول؟ ومتى تفلس؟ وما تداعيات إفلاس الدولة على الاقتصاد والمؤسسات والمواطن؟ وكيف يمكن النهوض من الإفلاس؟

خديجة بن قنة، وضيفها في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، الدكتور رشيد أوراز، الباحث في الاقتصاد السياسي، ومدير الأبحاث بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، يناقشان هذه الأسئلة وغيرها، ويستشرفان مآلات الدول المهددة بالإفلاس.