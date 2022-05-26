هل يعود "آل مبارك" إلى المشهد السياسي المصري؟

بعد أمس

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خطاب غير مسبوق ألقاه جمال، نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، يحتفي فيه بتبرئة الأسرة في قضايا فساد أمام محاكم أوروبية. خطاب بحث فيه كثيرون عن تلميحات سياسية، وسط تكهنات سابقة باحتمال وجود دعم "إقليمي" لآل مبارك، وإعادة فتح ملف توريث أبناء "الريّس" الأسبق في مصر.

فماذا وراء ظهور جمال مبارك الأخير؟ وهل يسعى من خلاله لرد الاعتبار للعائلة وحسب؟ أم أن الخطوة تمهّد لعودة إلى المشهد السياسي المصري؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها الإعلامية آمال العريسي على الكاتب والصحفي المصري، عبد الرحمن يوسف. استمع إلى القصة كاملة..